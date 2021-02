Contentful zählt laut der Bewertung von Forrester Research zu den 15 bedeutendsten Agile CMS-Anbietern

SAN FRANCISCO und BERLIN, Feb. 22, 2021wird im "The Forrester Wave: Agile Content Management Systems (CMSes), Q1 2021"-Report als ‚Strong Performer' aufgelistet. Das gab Contentful, die führende Content-Plattform für Digital-First-Unternehmen, heute bekannt.



The Forrester Waveist eine datengestützte Bewertung von Software-, Hardware- und Dienstleistungsmärkten, die als Grundlage für Kaufentscheidungen dient. Für diesen Bericht hat Forrester Anbieter von agilen CMS recherchiert, analysiert und bewertet, um die bedeutendsten unter ihnen zu identifizieren. Dazu nutzte das Unternehmen 26 verschiedene Bewertungskriterien, die sich auf das aktuelle Angebot, die Strategie und die Marktpräsenz beziehen.

Contentful erhielt bei sechs Kriterien die höchstmögliche Punktzahl, darunter Vision, Delivery Model, Partner-Ökosystem und Backend-Erweiterbarkeit. Der Bericht stellt fest, dass Contentful "eine wohl durchdachte Vision hat, um Unternehmen bei der Digitalisierung zu helfen und ihnen den Wandel so einfach wie möglich zu machen."

Darüber hinaus unterstreicht der Report, dass Contentful "eine der am häufigsten genannten Headless-First-CMS-Plattformen unter den Forrester-Kunden ist. Zudem hat Contentful offensiv digitale Agenturen und Tech-Partner rekrutiert, um seine Reichweite zu vergrößern."

Viele von Contentfuls weltweiten Kunden führen die starke Vision als Grund für die Auswahl der Content-Plattform an:

"Ich glaube, dass sich Contentful mit seiner Vision, die Herausforderungen der Digital-First-Ära zu meistern, von anderen Lösungen abhebt", sagt Abhishek Kumar, Content Management Systems and E-Commerce Manager bei Deloitte Digital für IKEA. "Genau deshalb machen wir ihre Content-Plattform zu einem zentralen Bestandteil unserer Strategie für die digitale Bereitstellung und Kundenerfahrung."

Als eines der am schnellsten wachsenden Partner-Ökosysteme im Markt der digitalen Erfahrungen, verzeichnet Contentful einen wachsenden Zustrom an Partnern, wie den Gold-Partner Kin + Carta.

"Die digitalen Strategien unserer Kunden haben sich vom Bedürfnis Schritt zu halten, zu einem klaren Fokus auf Wettbewerbsdifferenzierung entwickelt, was durch die Ereignisse von 2020 nochmal beschleunigt wurde", sagte J Schwan, CEO von Kin + Carta. "Im Gegenzug haben wir unsere Digital Experience Services weiterentwickelt, um uns auf Partnerschaften mit Softwareanbietern zu konzentrieren, die eine API-First- und Best-of-Breed-Mentalität vertreten. Dadurch ist es uns möglich, hoch personalisierte Kundenerlebnisse auch bei gesteigerter Nachfrage zeitnah bereitzustellen und weiterzuentwickeln. Dies hat unsere Position am Markt für Digital Experience Dienstleistungen gefestigt. Bei der Anpassung an diese neue Realität, hat Contentfuls Unterstützung eine zentrale Rolle gespielt."

In der Digital-First-Ära sind digitale Kanäle längst nicht mehr nur einfache Schaufenster. Vielmehr dienen sie den Kunden immer mehr als Hauptzugang zu Unternehmen rund um den Globus. Dieser Trend hat sich in letzter Zeit durch die globale Pandemie und den erhöhten Druck auf Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, nochmals verstärkt. Als Reaktion darauf haben Unternehmen begonnen, neue Strategien anzuwenden und Technologien einzuführen, um digitale Erlebnisse schneller zu erstellen, zu lancieren und anzupassen. Nur so können sie den Veränderungen auf dem Markt und bei den Verbrauchern gerecht werden. Die Content-Plattform von Contentful ermöglicht es digitalen Teams, zusammenzuarbeiten, um Erlebnisse schnell und in großem Umfang bereitzustellen.

"Wir sind begeistert, in dieser ‚Wave' als ‚Strong Performer' ausgezeichnet zu werden", so Steve Sloan, CEO von Contentful. "Unserer Meinung nach bestätigt die Aufnahme in diesen Bericht Contentfuls einzigartige Plattform-First-Vision und seine Position als Marktführer im Agile CMS-Markt. Das ist besonders als neuer Disruptor im Markt sehr spannend. Wir glauben, dass unsere Top-Bewertungen in den Bereichen Vision, Delivery Model, Partner-Ökosystem und Backend-Erweiterbarkeit ein Beleg für den Mehrwert sind, den wir bieten. Marken nutzen unsere Content-Plattform, um digitale Erlebnisse schnell und in großem Umfang zur Verfügung zu stellen."

Lesen Sie den Bericht: "The Forrester Wave: Agile Content Management Systems (CMSes), Q1 2021" (https://www.contentful.com/resources/forrester-wave-agile-cms-2021-report/)

Über Contentful

Contentful, die führende Content-Plattform für Digital-First-Unternehmen, hilft 28% der Fortune 500 und Tausenden von Marken auf der ganzen Welt, digitale Erlebnisse für ihre Kunden über jeden beliebigen Kanal zu erstellen und zu verwalten. Kunden profitieren von höheren Geschwindigkeiten und besserer Skalierbarkeit als bei herkömmlichen CMS-Lösungen. Contentful bündelt Inhalte in einem einzigen Hub, strukturiert sie für die Verwendung in jedem digitalen Kanal und lässt sich über offene APIs nahtlos in Hunderten anderer Tools integrieren. Unternehmen wie Chanel, Bang & Olufsen, Shiseido, Peloton, BP und viele weitere verlassen sich Tag für Tag auf die Plattform von Contentful. Weitere Informationen finden Sie unter contentful.com .

Media-Kit (https://press.contentful.com/media_kits/): enthält Logos, Fotos, Illustrationen und Videos

