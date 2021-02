Der DAX hat am Montag einen sehr schwachen Wochenauftakt weitgehend abgewendet. Im Frühhandel war er um mehr als ein Prozent bis an die Marke von 13.800 Punkte abgesackt, dann aber half ihm ein erfreulicher Ifo-Index wieder auf die Beine. Mit einem Schlussstand von 13.950,04 Punkten reduzierte der Leitindex sein Minus letztlich auf 0,3 Prozent.In der zweiten Börsenreihe fiel das Minus am Ende wegen der Zusammensetzung der Index schwerwiegender aus. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßte 1,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...