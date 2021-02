DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen schließen nur mit kleinen Verlusten - Ifo stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach volatilem Verlauf haben Europas Börsen am Montag mit kleineren Abgaben geschlossen. Inflationssorgen und steigende Anleiherenditen drückten zu Beginn kräftig auf die Stimmung. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen Ifo-Geschäftsklimaindex begann das Sentiment aber zu drehen. Der Index liegt im Februar mit 92,4 auf dem höchstem Stand seit Oktober 2020. Auch nachgebende Renditen an den Anleihemärkten halfen am Nachmittag. EZB-Präsidentin Lagarde erklärte, dass die EZB die Entwicklung der langfristigen Anleihezinsen genau verfolge.

Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 13.950, im Tagestief notierte der Index mit 13.803 deutlich niedriger. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,4 Prozent auf 3.700 Stellen nach unten.

Frankfurt hat nun auch einen Spac

Mit Lakestar Spac ist derweil nun auch ein Mantelunternehmen an der Börse in Frankfurt. Das Unternehmen produziert nichts, sondern sammelt lediglich Kapital ein zur Anlage in anderen Unternehmen. Der erste Kurs lag mit 11,15 Euro 11,5 Prozent über dem Ausgabepreis. Das Papier kostete zu Börsenschluss 11,45 Euro.

Gut im Markt lagen Reiseaktien mit durchschnittlich plus 4,3 Prozent. Der Sektor wurde von zwei Nachrichten gestützt: Eine noch vorläufige Biontech-Impfstoff-Studie aus Israel zeigt, dass der Impfstoff die Virus-Übertragung zu 90 Prozent stoppt. Aus Großbritannien hieß es, dass alle Erwachsenen bis Ende Juli ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten können. Bis Ende Juni sollen alle Beschränkungen in England aufgehoben sein. TUI stiegen 8,8 Prozent, für Lufthansa ging es 3,4 Prozent nach oben. Carnival gewannen 8,2 Prozent.

Tagesverlierer in Europa waren der zinssensible Technologiesektor (minus 1,9 Prozent) sowie Versorgeraktien (minus 1,7 Prozent). Im Technologiebereich standen besonders die Aktien von Unternehmen mit Online-Geschäftsmodell unter Druck. Im Handel wurde auch auf die hohen Bewertungen verwiesen. Delivery Hero gaben 6,8 Prozent nach, Zalando 6,7 Prozent, Hellofresh 7,2 Prozent und Shop Apotheke 5,4 Prozent. Zooplus verloren 3,8 Prozent.

Für die Aktie von G4S ging es um 9,8 Prozent auf 242,60 Pence nach unten. Nachdem es von mehreren Seiten Übernahmeinteresse gegeben hatte, bestätigte das kanadische private Sicherheitsunternehmen Garda World Security das Gebot von 235 Pence je Aktie lediglich und erhöhte es nicht, weil es "bessere und weniger riskante" Optionen gebe. Damit ist ein möglicher Bieterwettstreit vom Tisch. Zwischenzeitlich hatte sich G4S für das Gebot von Allied Universal Topco LLC zu 245 Pence pro Aktie ausgesprochen.

Als strategisch sinnvoll stuften die Analysten von Bernstein den Zukauf von Kühne & Nagel in Asien ein. Der Schweizer Logistiker kauft das chinesische Logistikunternehmen Apex International für einen nicht genannten Betrag. Gegenüber Kühne & Nagel sei Apex ein "kleiner Fisch" in der Branche, den Transaktionswert sehen die Analysten im Bereich zwischen 1 und 2 Milliarden Franken. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben.

SAF-Holland verbesserten sich um 4,3 Prozent. Der Lkw-Zulieferer kam insbesondere mit seiner Marge für den operativen Gewinn gut an. Sie lag im Schlussquartal 2020 mit über 8 Prozent deutlich oberhalb der Markterwartung.

Zahlen von Dr. Hönle enttäuschen

Als "enttäuschend" stufte ein Marktteilnehmer die Zahlen des UV-Spezialisten Dr. Hönle ein. Der Umsatz hätte im ersten Quartal 2020/21 aufgrund von Zukäufen um rund 4 Millionen Eure steigen sollen, herausgekommen seien nur 1,2 Millionen. Auf vergleichbarer Basis bedeute das ein Minus. Das EBIT fiel auf 2,1 Millionen Euro, die EBIT-Marge halbierte sich fast gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Aktie sei historisch betrachtet vergleichsweise teuer, hieß es weiter. Der Kurs fiel um 9,4 Prozent.

Für Continental ging es um 2 Prozent abwärts. Der Automobilzulieferer erwartet einen Verlust für das abgelaufene Geschäftsjahr und lässt deshalb die Dividende ausfallen. Nach Herabstufungen ging es für die Aktie von Varta um 10,7 Prozent nach unten.

.=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.699,85 -13,61 -0,4% +4,1% Stoxx-50 3.193,97 -12,84 -0,4% +2,8% Stoxx-600 413,06 -1,82 -0,4% +3,5% XETRA-DAX 13.950,04 -43,19 -0,3% +1,7% FTSE-100 London 6.612,24 -11,78 -0,2% +2,5% CAC-40 Paris 5.767,44 -6,11 -0,1% +3,9% AEX Amsterdam 671,75 -6,73 -1,0% +7,6% ATHEX-20 Athen 1.855,35 +2,57 +0,1% -4,1% BEL-20 Bruessel 3.826,42 -11,07 -0,3% +5,7% BUX Budapest 43.457,15 -612,16 -1,4% +3,2% OMXH-25 Helsinki 4.833,70 -19,11 -0,4% +5,4% ISE NAT. 30 Istanbul 1.605,01 -17,24 -1,1% -1,9% OMXC-20 Kopenhagen 1.455,90 -28,34 -1,9% -0,6% PSI 20 Lissabon 4.817,97 -43,69 -0,9% -2,5% IBEX-35 Madrid 8.112,20 -39,40 -0,5% +0,5% FTSE-MIB Mailand 23.009,18 -127,13 -0,5% +4,1% RTS Moskau 1.455,33 -17,00 -1,2% +4,9% OBX Oslo 887,67 +10,59 +1,2% +3,4% PX Prag 1.042,64 -11,72 -1,1% +1,5% OMXS-30 Stockholm 2.031,04 -5,94 -0,3% +8,3% WIG-20 Warschau 1.961,62 -23,69 -1,2% -1,1% ATX Wien 3.008,96 +3,87 +0,1% +8,0% SMI Zuerich 10.697,38 -7,37 -0,1% -0,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,34 -0,03 -0,58 US-Zehnjahresrendite 1,34 0,01 -1,34 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Fr, 17:28 % YTD EUR/USD 1,2162 +0,32% 1,2110 1,2134 -0,4% EUR/JPY 127,74 -0,12% 128,01 128,07 +1,3% EUR/CHF 1,0889 +0,21% 1,0881 1,0857 +0,7% EUR/GBP 0,8635 -0,15% 0,8659 0,8656 -3,3% USD/JPY 105,03 -0,45% 105,72 105,56 +1,7% GBP/USD 1,4085 +0,50% 1,3988 1,4017 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,4680 +0,27% 6,4668 6,4531 -0,5% Bitcoin BTC/USD 52.779,50 -8,03% 56.118,75 54.291,99 +81,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,00 59,24 +3,0% 1,76 +25,4% Brent/ICE 64,58 62,91 +2,7% 1,67 +24,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,39 1.784,00 +1,5% +27,39 -4,6% Silber (Spot) 27,96 27,28 +2,5% +0,68 +5,9% Platin (Spot) 1.277,20 1.279,03 -0,1% -1,83 +19,3% Kupfer-Future 4,12 4,07 +1,1% +0,05 +17,1% .===

