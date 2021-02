Halle/MZ (ots) - Die Verantwortung der Politiker für einen Wahlkampf, der Klarheit und keine zusätzliche Verunsicherung schafft, ist so hoch wie nie. Sie werden der Versuchung widerstehen müssen, wegen der Fehler in der Corona-Krise aufeinander einzuprügeln. Sie werden im Ton sachlich bleiben müssen, damit das Gift von Hass und Hetze nicht weiter in die Gesellschaft einsickert. Nicht zuletzt wird das auch sie selbst schützen. Es ist längst kein Spaß mehr, was die Vertreter des Volkes an Anfeindungen aushalten müssen. Sie sollten gerade hier Vorbild sein und immer mitdenken, was auch ihre eigenen Verbalattacken auslösen können.



