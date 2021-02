DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung dämpft Erwartungen an weitere Öffnungen

Die Bundesregierung hat Erwartungen an weitergehende Lockerungen von den Corona-Beschränkungen gedämpft. Die Infektionszahlen stiegen wieder und auch der Anteil der gefährlichen Virusmutante, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an die Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin.

Ziemiak erwartet konkrete Beschlüsse bei nächstem Bund-Länder-Treffen

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erwartet von der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "konkrete Beschlüsse" zu Öffnungsschritten aus dem Corona-Lockdown.

Bauwirtschaft, Mieter und Eigentümer unzufrieden mit Wohnpolitik

Vor dem Wohngipfel der Bundesregierung hagelt es vonseiten der Wohnungswirtschaft, vom Mieterbund und von Wohneigentümer Kritik an der Wohnungspolitik. Dringender Handlungsbedarf bestünde noch immer in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Studie fordert industriellen Markthochlauf für CCS-Speicherung

Um die europäischen Klimaziele zu erreichen, fordern Experten einen staatlich gestützten Markthochlauf von Methoden zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Sogenannte CCU- (Carbon Capture and Utilization) und CCS-Technologien (Carbon Capture and Storage) seien vor allem für die Herstellung von blauem Wasserstoff und Prozessemissionen in der Industrie zu betrachten, da beispielsweise in der Zementindustrie auch bis 2050 CO2-Emissionen nicht komplett vermeidbar seien, heißt es in einer neuen Studie des Thinktanks Agora Energiewende.

Bund startet "Initiative digitale Bildung"

Der Bund hat eine "Initiative digitale Bildung" gestartet, mit der auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise die digitale Bildung in Deutschland ausgebaut werden soll. Ziel sei es, mit einer nationalen Bildungsplattform "ein offenes System" digitaler Lerninhalte mit einheitlichem Zugang zu schaffen, sagte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bei der Auftaktveranstaltung für die Initiative.

SPD verhindert weitere Amstszeit von Wirtschaftsweisem Feld - Zeitung

Die SPD hat eine weitere Amtszeit des Vorsitzenden des Sachverständigenrates Lars Feld einem Zeitungsbericht zufolge verhindert. Die Union wollte an dem Freiburger Ökonomen festhalten. Dies ist am Widerstand der SPD gescheitert, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Koalitionskreise.

Johnson will alle Corona-Restriktionen in England bis Ende Juni aufheben

Der britische Premierminister Boris Johnson will alle Corona-Restriktionen in England bis Ende Juni aufheben. Der Regierungschef legte am Montag einen Vier-Stufen-Plan für einen Ausstieg aus dem Lockdown vor, der mit der Wiederöffnung aller englischen Schulen am 8. März beginnen soll. Am 12. April sollen nach derzeitigem Stand alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, ab dem 17. Mai sollen wieder erste Fans zu Sportveranstaltungen gehen können. Ab dem 21. Juni sollen dann keine Kontaktbeschränkungen mehr gelten.

Lagarde: EZB beobachtet OIS- und Staatsanleihezinsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde für günstige Finanzierungsbedingungen in der Breite sorgen, achtet dabei aber besonders auf risikofreie Zinssätze wie Overnight-Indexed-Swap-Sätze (OIS) und Staatsanleiherenditen.

Belgiens Geschäftsklima steigt zum dritten Mal in Folge

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Februar stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 3,1 Punkte auf minus 4,4. Das ist die dritte Steigerung in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 6,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 7,5 notiert hatte.

Maas: Neue Russland-Sanktionen gegen Verantwortliche für Verurteilung Nawalnys

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland werden sich nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor allem gegen Verantwortliche für die Verurteilung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny richten. Nach der Grundsatzentscheidung der EU-Außenminister erwarte er einen konkreten Beschluss dazu "innerhalb der nächsten Tage", sagte Maas am Montag in Brüssel.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Januar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Januar verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,66, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Dezember wurde der Indexstand auf plus 0,41 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,52 genannt worden war.

Trump erleidet in Streit um Steuererklärungen neue Niederlage

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine zurückgehaltenen Steuererklärungen eine weitere Niederlage kassiert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies am Montag einen Antrag Trumps ab, eine Übergabe der Finanzdokumente an die New Yorker Staatsanwaltschaft zu blockieren. Eine Begründung gab der Supreme Court nicht ab.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Jan +0,2% gegen Vormonat

*US/Index der nachlaufenden Indikatoren Jan -0,6% gg Vm

*/Index der Frühindikatoren Jan +0,5% gegen Vormonat

*EZB: APP-Bestand ABS Vorwoche -0,152 (+0,004) Mrd Euro

*EZB: APP-Bestand Covered Bonds Vorwoche +0,273 (+0,291) Mrd Euro

*EZB: APP-Bestand Unternehmensanleihen Vorwoche +0,704 (+1,733) Mrd Euro

*EZB: APP-Bestand öff. Anleihen Vorwoche +5,245 (+5,863) Mrd Euro

*EZB: APP-Anleihebestand Vorwoche gesamt +6,070 (+7,891) Mrd Euro

*EZB: PEPP-Anleihebestände Vorwoche +17,223 (+17,131) Mrd Euro

*EZB: APP- und PEPP-Anleihebestände Vorwoche +23,293 (+25,022) Mrd Euro

