DJ PTA-News: Travel24.com AG: Erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung - 8,0 Mio. Euro Mittelzufluss

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leipzig (pta055/22.02.2021/19:30) - 22. Februar 2021 Erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung schafft beste Voraussetzung für Erweiterung des Geschäftsmodells um Immobilienaktivitäten - Vollständige Zeichnung führt zu 8,0 Mio. Euro Mittelzufluss - Für 2021 Schwerpunkt Ankauf von Immobilien in den Bereichen Forschung, Technologie, Wissenschaft und öffentliche Hand - Geplantes Transaktionsvolumen 2021 EUR 100 Mio.

Die Travel24.com AG hat die Platzierung ihrer neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und damit eine wichtige Grundlage für die in 2021 geplante Erweiterung der eigenen Geschäftstätigkeit im Bereich von Immobilieninvestments geschaffen. Die Kapitalerhöhung war am 17. September 2020 von der Hauptversammlung beschlossen worden und die Einzelheiten zur Durchführung waren am 19. Januar 2021 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt worden. Durch die Platzierung von 8.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro wurde basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,00 Euro pro Neuer Aktie ein Bruttoemissionserlös von insgesamt 8.000.000 Euro erzielt.

Alle Neue Aktien wurden während der Bezugsfrist von den Altaktionären der Gesellschaft über Bezugsrechte mit einem Bezugsverhältnis von 1:4 sowie über das von der Gesellschaft eingeräumte Mehrbezugsrecht bezogen.

Die Lieferung der Neuen Aktien mit der ISIN DE000A3H3LA5 / WKN A3H3LA erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und Aufnahme in die Girosammelverwahrung, voraussichtlich im März 2021. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt innerhalb von zwölf Monaten. Bis zur Zulassung im Regulierten Markt sollen die Neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Small & Mid Cap Investmentbank AG hat die Kapitalerhöhung banktechnisch begleitet.

In der nächsten außerordentlichen Hauptversammlung plant die Travel24.com AG, genehmigtes Kapital bis zu einem Volumen von 50 % des neuen Grundkapitals beschließen zu lassen, um die Eigenkapitalbasis des Unternehmens weiter zu stärken und die Expansion im Immobilienankauf zu beschleunigen.

Ralf Dräger, Vorstand der Travel24.com AG: "Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ist ein Vertrauensvorschuss unserer Aktionäre, den wir mit einer erfolgreichen Ausweitung unserer Geschäftsaktivitäten zurückzahlen wollen. Die zugeflossenen Mittel werden wir einsetzen, um Schritt für Schritt ein zukunftsstarkes Immobilienportfolio aufzubauen. Mit der Vicus Group AG und deren 25-jähriger Kompetenz im Immobiliensektor und über 2,5 Mrd. Euro erfolgreich realisiertem Transaktionsvolumen haben wir hier auch einen idealen Partner, der uns bei der Realisierung einer attraktiven Pipeline und im Asset Management unterstützt."

Ein erster Kernbereich werden Investments in Immobilien, deren Nutzung in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Technologie sowie bei Mietern der öffentlichen Hand zu finden sind. Weiterhin ist geplant, im Bereich des Land Banking/ Land Development erste wesentliche Ankäufe zu tätigen, um dieses Segment perspektivisch als zweiten Investitionszweig zu etablieren. Travel24.com verfügt über eine attraktive Projektpipeline, die sukzessive und nicht zuletzt mit den neuen Mitteln aus der Kapitalerhöhung beginnend ab 2021 realisiert werden wird.

Aussender: Travel24.com AG Adresse: Salomonstraße 25a, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dräger Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: ralf.draeger@travel24.com Website: www.travel24group.de

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

