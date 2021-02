Nach dem heutigen Test auf Unterseite endete der DAX-Tag sehr ruhig. Die Aktien von Delivery Hero waren jedoch unter Druck. Was waren die Hintergründe? Erfahren Sie dies im heutigen LS-X-Marktbericht. DAX kommt von der 14.000 Punkten nicht los Am Morgen notierten wir rund 50 Punkte vor der runden Marke von 14.000 Punkten - am Abend ebenso. Dazwischen kam es zu einer Schwächephase. Doch aus Sicht der Marktteilnehmer bleibt der Bereich wichtig, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...