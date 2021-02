Mindestens einmal im Jahr sollten Anleger die Rendite berechnen. Warum? Nur so können Investoren und Aktienbesitzer prüfen, wie gut die Geldanlage performt. Wie das geht und wie Sie die Rendite steigern können, erfahren Sie in diesem Praxisvideo!Wer das kleine Einmaleins beherrscht, wird auch mit der Rendite-Berechnung von Aktien, ETFs und Fonds kein Problem haben! In diesem Ratgeber-Video zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie die Rendite Ihres Wertpapierdepots berechnen. Wir verraten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...