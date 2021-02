Tesla (US88160R1014) bleibt weiter in den Schlagzeilen, was bestimmt ganz im Sinne seines CEO Elon Musk ist. Dieser hatte getwittert, dass der Bitcoin-Kurs zu schnell zu hoch gestiegen sei. Aktuell liegt Bitcoin noch 7,31 % im Minus bei 53.156 Dollar, nachdem es zwischenzeitlich schon bei 48.255 Dollar gestanden hatte. Die Tesla-Aktie kam parallel ebenfalls unter Druck und verliert aktuell 4,69 % auf 744,51 Dollar. Dies ist allerdings keine Überraschung, saß das Unternehmen doch am Wochenende bereits auf Buchgewinnen von mehr als 1 Mrd. Dollar und hätte im Falle eines Verkaufs mehr mit Bitcoin verdient als im Jahr 2020 mit Elektroautos.Runter ging es heute auch mit der Aktie von Nel ASA (NO0010081235). Die Aktie verlor 4,01 % auf 27,04 NOK. Ohne Neuigkeiten hängt die technisch kurzfristig angeschlagene Aktie etwas zwischen den Seilen, denn mit Unterschreiten der Marke von 28 NOK hat sich nicht nur der kurzfristige Abwärtstrend beschleunigt, sondern auch eine Umkehrformation gebildet, die weiteres Abwärts-Momentum generieren könnte. Gleichwohl sollte ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf beruhigen: Vor 2 Jahren schloss Nel ASA mit 5,30 NOK, und im Februar 2020 schloss sie mit 9,65 NOK. Zwar sieht der Chart nun aus wie eine Raketen-Startrampe. Allerdings sollte dies dann kein Hindernis für höhere Kurse sein, wenn die Erwartungen der Märkte bezüglich des profitablen Wachstums in der Realität bestätigt werden.

