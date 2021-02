FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Politik:

"Die Bundeskanzlerin kostet es schon seit Beginn der Pandemie mehr Überwindung als die Ministerpräsidenten, nach einer Phase der Kontaktverbote wieder Lockerungen zuzulassen. Auch jetzt machen sich die Unterschiede zwischen einer Null-Covid-Strategie und einer pragmatischen Abwägung bemerkbar. Merkels Zugeständnisse, die sie am Freitag bayerischen Landräten und am Montag dem CDU-Präsidium andeutete, geben dem Druck nach, der aus der Bevölkerung kommt. Das Virus auf null drücken zu wollen ist schließlich sinnlos, wenn gleichzeitig auch die Zustimmung und die Disziplin sinken. Schon jetzt macht sich bemerkbar, dass viele Bürger einfach tun, was sie wollen."/al/DP/fba