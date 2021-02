Karl Finke hat mit Fibaplast NIR detectable Black-Masterbatche entwickelt, die es ermöglichen, auch schwarz gefärbte Kunststoffverpackungen in Recyclinganlagen zu sortieren und zu recyceln. Was bisher in Sortieranlagen Probleme bereitete, nämlich schwarze Flaschen, Deckel oder Trays aus HDPE, PP, PS oder PET, lässt sich nun durch neue Kunststofffarben mit Standardsortiertechnologie gut voneinander trennen. Das haben Versuche in Zusammenarbeit mit Sortieranlagenherstellern bewiesen. Im Oktober 2020 hat das Unternehmen die Cotrep-Zertifizierung der Black-Masterbatche für starre PE- und PP-Verpackungen ...

