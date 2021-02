DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Studie

Biotest AG: Biotest unterstützt klinische Studie mit Pentaglobin(R) in COVID-19 am Universitätsklinikum AKH Wien



23.02.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest unterstützt klinische Studie mit Pentaglobin(R) in COVID-19 am Universitätsklinikum AKH Wien Universitätsklinikum AKH Wien untersucht verschiedene COVID-19 Therapien in Plattformstudie (ACOVACT)

Zusätzlicher Studienarm mit Pentaglobin (R) jetzt gestartet

Pentaglobin(R) unterstützt Immunsystem bei Beseitigung von Bakterien und Toxinen und kann überschießende Immunreaktionen regulieren Dreieich, 23. Februar 2021. In einem Arm der ACOVACT Studie wurde die Behandlung mit Pentaglobin(R)bei Patienten mit einem schweren COVID-19 Verlauf gestartet. ACOVACT (Austrian CoronaVirus Adaptive Clinical Trial) ist eine offene, vom Universitätsklinikum AKH Wien initiierte, randomisierte, kontrollierte, multizentrische klinische Plattform-Studie zur Untersuchung verschiedener antiviraler und unterstützender Therapien für COVID-19 Patienten. In einem Studienarm, der immunmodulatorische Therapien untersucht, werden nun auch 20 Intensivpatienten mit einer COVID-19 Pneumonie und erhöhten Entzündungsmarkern, die ein Risiko haben eine Sepsis oder ein akutes Lungenversagen zu entwickeln, mit Pentaglobin(R) behandelt. "Wir sehen in Pentaglobin(R) wegen seiner immunmodulieren Wirkung einen vielversprechenden Therapieansatz zur Behandlung von schweren Covid-19 Verläufen, den wir im Rahmen der ACOVACT Studie wissenschaftlich untersuchen können", unterstrich Univ.-Prof. Dr. Roman Ullrich, Leitender Oberarzt Intensivmedizin der Univ.-Klinik für Anästhesie, Medizinische Universität Wien, der die Teilstudie mit Pentaglobin(R) als leitender Prüfarzt begleitet. Das IgM-angereicherte Immunglobulinpräparat Pentaglobin(R) ist eine etablierte Behandlungsmöglichkeit von Patienten mit schweren bakteriellen Infektionen. In einer Meta-Analyse von Patienten mit Sepsis und septischem Schock wurde eine signifikante Reduktion der Mortalität und eine verkürzte Dauer der mechanischen Beatmung nachgewiesen.[1] Pentaglobin(R) wirkt immun-modulatorisch und könnte somit helfen, die oft überschießende Immunantwort in schweren COVID-19 Verläufen positiv zu beeinflussen. Weiterhin können die Antikörper in Pentaglobin(R) an eine Vielzahl von verschiedenen Bakterien sowie deren Toxine binden und somit deren Beseitigung durch das Immunsystem unterstützen. Bakterielle Sekundärinfektionen werden bei COVID-19 Patienten mit schweren Krankheitsverläufen vermehrt beobachtet. Biotest unterstützt das Projekt im Rahmen einer akademisch-industriellen Kooperation (Investigator Initiated Study). Über Pentaglobin(R)

Pentaglobin(R) ist das erste und einzige IgM-angereicherte Immunglobulinpräparat zur intravenösen Gabe. Es verbessert, insbesondere bei frühzeitiger Gabe, signifikant die Überlebensrate bei schweren bakteriellen Infektionen und weist ein breites Erkennungsspektrum unterschiedlicher pathogener Erreger auf. Pentaglobin(R) wirkt antibakteriell durch eine schnelle Neutralisation von bakteriellen Endo- und Exotoxinen, sowie anti-inflammatorisch durch Neutralisation überschüssig aktivierter Komplementfaktoren. Pentaglobin(R) ist für die Therapie schwerer bakterieller Infektionen bei gleichzeitiger Anwendung von Antibiotika zugelassen.



Über COVID-19

COVID-19 ist eine neuartige durch das SARS-CoV-2 Virus ausgelöste Atemwegserkrankung. Während die meisten Fälle einen milden oder symptomfreien Verlauf zeigen, kommt es bei schwerem Verlauf zu starken Atembeschwerden und typischen Symptomen einer Lungenentzündung, welche eine Versorgung des Patienten mit Sauerstoff erfordern. Diese wird häufig von einer überschießenden Immunantwort begleitet und kann zu Sepsis und Multiorganversagen führen. Bei weiter fortschreitender Erkrankung müssen die Patienten auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.



[1] Cui et al. Ann. Intensive Care 9, 27 (2019). https://doi.org/10.1186/s13613-019-0501-3

23.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de