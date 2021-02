Der Bremsenhersteller hat im abgelaufenen Jahr mehr Free Cashflow erwirtschaftet als Marktexperten seiner Darstellung zufolge erwartet hatten. Er lag bei 700 Mio. Euro. Die aktuellen Markterwartungen gemäß dem Konsensus von Vara Research lagen hingegen bei 500 Mio. Euro. Beim Umsatz rechnet Knorr-Bremse mit Erlösen am oberen Ende des prognostizierten Korridors von 5,9 bis 6,2 Mrd. Euro und einer Ebitda-Marge leicht oberhalb der Prognose von 16,5 bis 17,5 %. Die genauen Zahlengibt es am 4. März.



