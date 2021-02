CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.02.2021:Das Instrument B8FE US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 24.02.2021

The instrument B8FE US09075G1058 BIOFRONTERA AG SP.ADR/2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.02.2021 and ex capital adjustment on 24.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.02.2021:Das Instrument MABB GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.02.2021

The instrument MABB GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.02.2021:Das Instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.02.2021

The instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.02.2021



CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.02.2021:Das Instrument LMI CH0132594711 LION E-MOBILITY AG SF-,13 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 24.02.2021

The instrument LMI CH0132594711 LION E-MOBILITY AG SF-,13 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.02.2021 and ex capital adjustment on 24.02.2021

