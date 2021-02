The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2021ISIN NameUS40414LAL36 HEALTHPEAK PPTYS 14/24CH0013843443 SNCF RESEAU 09-21 MTNAU3CB0018430 INTER-AMER.DEV.BK 2021MTNCH0205819441 RZD CAPITAL 13-21AT0000A15849 ERSTE GP BNK 14-21 MTNDE000HLB3951 LB.HESS.THR.CARRARA02T/20XS1782508508 ALD 18/21 MTN FLRDE000DK0RLA3 DEKA AUD FESTZINS 18/21XS1195201931 TOTAL S.E. 15/UND.US40414LAJ89 HEALTHPEAK PPTYS 13/23XS0896119384 KLEPIERRE 13/21 MTNUS655044AN51 NOBLE ENERGY 17/47US718546AS30 PHILLIPS 66 18/21 FLRUS00164VAC72 AMC NETWORKS 12/22DE000DK0GR84 DEKA FESTZINS ANL 16/31XS1037253645 NWD (MTN) 14/21 MTNXS1038646078 GAZ CAPITAL 14/21 MTN