DJ MÄRKTE ASIEN/Fester - Börsen erholen sich von Anfangsverlusten

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Tendenz zeigen sich am Dienstag die Börsen in Ostasien und Australien. Damit können sich die meisten Indizes von anfänglichen Kursverlusten wieder erholen. Hier hatten vor allem die kräftigen Abgaben bei den US-Technologiewerten zunächst auf die Stimmung gedrückt. Steigende Anleihezinsen weckten bei den Investoren die Sorge, dass besonders die Technologiewerte zu hoch bewertet sein könnten. Da die Anleger weiter auf eine breite konjunkturelle Erholung setzen, geraten die Anleihenotierungen unter Druck und die Renditen klettern nach oben.

"Wenn die Rendite steigt, gibt es mehr Nachfrage nach Staatsanleihen im Verhältnis zu anderen Assets", so Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments. "Wenn Sie nur eine geringe Rendite bei Anleihen erhalten, sollten Sie bereit sein, einen höheren Betrag für Aktien zu zahlen. Aber das beginnt sich zu ändern, wenn die Anleiherenditen steigen."

Für den Kospi in Seoul geht es, nachdem er schon wieder im Plus gelegen hatte, aktuell um 0,2 Prozent nach unten. Im frühen Handel hatte der Index noch rund 1,4 Prozent im Minus gelegen. Vor allem die Technologiewerte holen ihre Anfangsverluste auf. So zeigen sich die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics kaum verändert und SK Hynix gewinnen 2,2 Prozent.

Auch an den chinesischen Börsen erholen sich die Indizes von ihren Anfangsverlusten. Der Schanghai-Composite verbessert sich um 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index verzeichnet ein Plus von 1,7 Prozent. Hier treiben vor allem Aufschläge bei den Aktien von Casino-Betreibern den Markt an, heißt es. Die Papiere von Galaxy Entertainment klettern um 12 Prozent. An der Börse in Tokio findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, erhöhte sich der S&P/ASX 200 um 0,9 Prozent. Hier stützten m Kursgewinne bei den Banken- und Rohstoffwerten das Sentiment, hieß es. So legte der Index der Energiewerte vor dem Hintergrund der kräftigen Gewinne bei den Ölpreisen um 4,9 Prozent zu. Die Aktien von Woodside Petroleum, Santos und Oil Search stiegen zwischen 5,7 und 7,0 Prozent. Bei den Goldminenbetreibern Silver Lake, Gold Road, Resolute und Westgold Resources ging es zwischen 5,1 und 6,0 Prozent aufwärts.

HSBC mit Gewinneinbruch 2020

Die Großbank HSBC hat im vergangenen Jahr die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Krise zu spüren bekommen und einen Einbruch beim Nettogewinn um 35 Prozent verzeichnet. Die Bank, die ihren Großteil der Erträge in Asien erwirtschaftet, berichtete einen Nettogewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar nach 5,97 Milliarden Dollar im Vorjahr. Bei der Mittelfristprognose wird die Bank nun pessimistischer. Für das Schlussquartal wies die Bank allerdings, entgegen den Erwartungen der Analysten, wieder einen Nettogewinn aus. Für die Aktie geht es in Hongkong um 2,2 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.839,20 +0,86% +3,83% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 3.074,88 -0,16% +7,01% 07:00 Schanghai-Comp. 3.665,85 +0,64% +5,55% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.809,57 +1,65% +11,35% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.901,55 +0,71% +1,32% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.575,62 +0,33% -3,49% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 11:15 % YTD EUR/USD 1,2171 +0,1% 1,2161 1,2116 -0,4% EUR/JPY 127,84 +0,1% 127,76 127,96 +1,4% EUR/GBP 0,8642 -0,0% 0,8643 0,8639 -3,2% GBP/USD 1,4083 +0,1% 1,4070 1,4025 +3,0% USD/JPY 105,04 -0,0% 105,07 105,61 +1,7% USD/KRW 1110,40 -0,2% 1112,69 1112,56 +2,3% USD/CNY 6,4586 -0,1% 6,4648 6,4633 -1,0% USD/CNH 6,4581 -0,1% 6,4646 6,4668 -0,7% USD/HKD 7,7533 -0,0% 7,7536 7,7533 +0,0% AUD/USD 0,7922 +0,1% 0,7915 0,7877 +2,9% NZD/USD 0,7317 -0,1% 0,7325 0,7306 +1,9% Bitcoin BTC/USD 50.352,50 -7,0% 54.166,75 54.233,90 +73,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 66,50 65,24 +1,9% 1,26 +28,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,86 1.809,74 +0,2% +3,12 -4,5% Silber (Spot) 28,15 28,18 -0,1% -0,03 +6,7% Platin (Spot) 1.276,15 1.275,98 +0,0% +0,18 +19,2% Kupfer-Future 4,20 4,14 +1,5% +0,06 +19,4% ===

