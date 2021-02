DJ Fresenius und FMC wollen höhere Dividende zahlen

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) wollen ihren Aktionären ungeachtet der eingetrübten Aussichten für das laufende Jahr eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen. Die Fresenius SE will der Hauptversammlung für das Jahr 2020 eine Dividende von 0,88 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Bad Homburger DAX-Konzern bei Vorlage seines Jahresergebnisses mitteilte. Für 2019 hatte Fresenius eine Dividende von je 0,84 Euro gezahlt.

Der ebenfalls im DAX notierte und in Bad Homburg ansässige Dialyse-Dienstleister FMC will für 2020 eine Dividende in Höhe von 1,34 Euro je Aktie vorschlagen. Für 2019 hatte FMC eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie gezahlt, ein Jahr davor waren es 1,17 Euro gewesen.

