Aktien: Tesla mit Problemen - Aktie bricht ein

Anzeige / Werbung Tesla hat Probleme mit Computerchips in seinen Fahrzeugen und ruft deshalb auch in Deutschland ältere Modelle zurück. Die Aktie war gestern einer der größten Verlierer im Nasdaq, doch das hatte andere Gründe. Die Qualität vieler Automobile lässt zu wünschen übrig. Rückrufaktionen der Hersteller sind keine Seltenheit mehr, nun hat es auch Tesla erwischt und muss Automobile in die Werkstatt rufen, um nachzubessern. Betroffen sind vor 2018 gebaute Limousinen vom Typ Model S und der Elektro-SUV Model X. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Tesla hat die Halter der Fahrzeuge angeschrieben, da der Zentralbildschirm, über den zahlreiche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden, droht bei einem vollen Speicherchip auszufallen. Das Speicher-Element in der MCU (Media Control Unit) des Fahrzeugs erlaubt eine begrenzte Zahl von Schreibvorgängen. Der E-Mobilautobauer will das Problem durch ein Softwareupdate beheben. Bis Januar 2018 in Deutschland waren rund 7500 betroffene Tesla-Modelle zugelassen. Zuvor waren bereits in den USA auf Druck der für Straßen- und Fahrzeugsicherheit zuständigen Bundesbehörde NHTSA rund 135.000 zwischen 2012 und 2018 gebaute Fahrzeuge der beiden Baureihen wegen des gleichen Problems in die Werkstätten beordert worden. Ein Defekt bei der Steuerung des Touchscreens stellte nach Auffassung der US-Straßenaufsicht ein Risiko dar, weil die Rückfahrkamera und das Beheizen der Windschutzscheibe, um Beschlagen und Eis zu verhindern, ausfallen könne. Tesla hatte auf Beschwerden von Kunden hin erklärt, statt auf den Bildschirm könnten die Fahrer in den Rückspiegel schauen und die Scheiben manuell putzen. Tesla-Aktie korrigiert jetzt deutlicher Tesla-Chef Elon Musk hatte sich negativ zu Bitcoin geäußert, was Anleger zum Anlass genommen haben, Tesla-Aktien zu verkaufen. Bitcoin, die Musk selbst für das Unternehmen erworben hatte, hält er für zu hoch bewertet. Die Aktie verliert rund 10 Prozent und setzt ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Ein Test der Unterstützung bei rund 680 Dollar steht unmittelbar bevor, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Enthaltene Werte: DE0005190037,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US62914V1061

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )