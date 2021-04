Nach Angaben der örtlichen Polizei raste in Texas ein vermutlich fahrerloses Auto der Marke Tesla (US88160R1014) in einen Baum. In dem Model S befanden sich wohl zwei Personen, eine der beiden saß auf dem Beifahrersitz, die andere auf der Rückbank. Beide Insassen kamen nach Medienberichten bei dem Unfall ums Leben. Der Vorfall wirft neue Fragen in der Debatte über Sicherheitsvorkehrungen des Autopilot-Systems von Tesla auf. Die Aktie brach um knapp 6 % ein und wird derzeit zu einem Kurs von 579,30 Euro gehandelt.Vorfälle im Zusammenhang mit dem ...

