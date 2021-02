Der Handel in Asien bleibt durchwachsen. Australien, Hongkong und Taiwan können sich heute früh verbessern, aber der chinesische Aktienmarkt verzeichnete nach einem kleinen Rebound in der ersten Sitzungshälfte nun am Ende wieder Verluste auf ganzer Breite. Japan feiert heute den Geburtstag des Kaisers und die Börse in Tokio blieb entsprechend geschlossen. Die Futures sind eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse noch positiv. Der DAX-Future notiert 0,28 % höher bei 13.968 Punkten, der S&P 500 Future wird bei 3.887 Punkten (+0,37 %) gesehen und der Nasdaq-Future steigt um 0,51 % auf 13.291 Punkte.Anzeige:Frankfurt wurde gestern von der Wall Street mit nach unten gezogen. Schon die amerikanischen Futures hatten eine deutlich negative Eröffnung avisiert, wobei sich der Schwerpunkt der Verkäufe auf die großen Technologieaktien bezog. Entsprechend schwach entwickelten sich gestern auch die Benchmarks in Deutschland. Allen voran verlor der TecDAX -1,70 % auf 3.458,87 Punkten. Hier standen die Kursverluste der Aktien von Varta (-10,66 %) und LPKF (-5,67 %) im Vordergrund. Die Analysten hatten sich zuletzt zunehmend negativer über Varta geäußert und waren enttäuscht über die Prognose für 2021.

Den vollständigen Artikel lesen ...