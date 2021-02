DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Geburtstags des Kaisers. In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Vaterlandsverteidigers geschlossen.

TAGESTHEMA

Covestro hat nach einer Aufholjagd im Schlussquartal die in der Corona-Krise verlorenen Gewinne teilweise wieder aufgeholt. Der Werkstoffhersteller verdiente im Gesamtjahr operativ (EBITDA) 1,472 Milliarden Euro - 8,2 Prozent weniger als 2019. Unter dem Strich blieben 459 Millionen Euro und damit 16,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichwohl sollen die Aktionäre 1,30 Dividende bekommen - das sind 10 Cent mehr als für das Vorjahr. Mit Blick auf die Pandemie hatte Covestro die Ausschüttung im vergangenen Jahr kurzerhand halbiert. Künftig sollen in jedem Jahr 35 bis 55 Prozent des Nettogewinns als Dividende ausgeschüttet werden, kündigte Covestro an. Die geplante Dividende für das abgelaufene Jahr liegt damit am oberen Ende dieser Spanne. Für 2021 peilt das Unternehmen Ergebniszahlen über dem Vor-Pandemie-Niveau an. So soll das EBITDA zwischen 1,7 und 2,1 Milliarden Euro liegen. 700 bis 780 Millionen davon will Covestro bereits im ersten Quartal erwirtschaften. Ab dem zweiten Quartal wird das Geschäft mit nachhaltigen Beschichtungsharzen des niederländischen Wettbewerbers DSM zum Ergebnis beitragen, dessen Übernahme Covestro im vergangenen September klargemacht hatte.

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19 Umsatz 3.007 +5% 3.068 +7% 2.864 EBITDA 637 +129% 634 +128% 278 Ergebnis nach Steuern/Dritten 312 >100% 304 >100% 37 Ergebnis je Aktie 1,63 >100% 1,59 >100% 0,20 Freier operativer Cashflow 394 +19% -- -- 330

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis- und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Außenumsatz 352 +1% 12 350 EBITDA* 209 0% 9 209 Ergebnis nach Steuern 130 +105% 12 64 Ergebnis je Aktie 1,20 +60% 14 0,75 Dividende je Aktie 0,69 -23% 12 0,90

PFEIFFER VACUUM (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2020 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis- und Dividende je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR* Gj20 ggVj Zahl Gj19 EBIT 47 -28% 5 65 Ergebnis nach Steuern 34 -31% 5 48 Ergebnis je Aktie 3,41 -30% 5 4,90 Dividende je Aktie 1,18 -6% 5 1,25 Operating Cashflow 54,2 -17% 5 65,4

Weitere Termine:

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach

07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz),

Dettingen

08:00 DE/Jost Werke AG, Jahresergebnis, Neu-Isenburg

08:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen

09:15 DE/Stemmer Imaging AG, Jahresergebnis, Puchheim

10:00 DE/Osram Licht AG, Online-HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 DE/Software AG, Capital Markets Day (virtuell)

14:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen,

Wolfsburg

18:55 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 4Q und Veröffentlichung

Strategieplan 2021-2023, Rom

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,0% - EU 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 91,0 zuvor: 89,3 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,50-prozentiger grüner Anleihen mit Laufzeit Januar 2040 im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.969,00 0,30 S&P-500-Indikation 3.891,50 0,27 Nasdaq-100-Indikation 13.298,00 0,55 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.633,24 -0,25 +/- Ticks Bund -Future 174,62 5 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.950,04 -0,31 DAX-Future 13.927,00 -0,21 XDAX 13.934,53 -0,20 MDAX 32.024,08 -1,11 TecDAX 3.458,87 -1,70 EuroStoxx50 3.699,85 -0,37 Stoxx50 3.193,97 -0,40 Dow-Jones 31.521,69 0,09 S&P-500-Index 3.876,50 -0,77 Nasdaq-Comp. 13.533,05 -2,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,57 +57

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich leicht steigende Indizes an Europas Börsen und ein erneuter Kampf um die 14.000er-Marke im DAX ab. "Die Bullen schauen auf die Post-Covid-19 Zukunft. Die Bären sehen die Risiken wie die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen", fasst QC Partners das Geschehen zusammen. An der Wall Street musste der technologielastige Nasdaq-Index wegen steigender Renditen einen empfindlichen Verlust von 2,5 Prozent hinnehmen. Der jüngste Anstieg der Renditen rückte unter anderem auch die hohen Bewertungen von Technologieaktien in den Blickpunkt. Dass die Wette auf steigende Marktzinsen nicht ohne Risiken ist, machte EZB-Präsidentin Lagarde am Montagnachmittag deutlich, indem sie erklärte, dass die EZB die Entwicklung der langfristigen Anleihezinsen genau verfolge. Darauf legten diese den Rückwärtsgang ein, während sich die Aktienkurse erholten. Aus Marktsicht ein wichtiges Ereignis dürfte am Dienstag die Anhörung von Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats werden. Dabei dürfte er auch zu den steigenden Inflationszahlen befragt werden.

Rückblick: Etwas leichter - Inflationssorgen und steigende Anleiherenditen drückten zu Beginn kräftiger auf die Stimmung. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen Ifo-Geschäftsklimaindex hellte sich die Stimmung auf. Auch nachgebende Renditen an den Anleihemärkten halfen. EZB-Präsidentin Lagarde erklärte, dass die EZB die Entwicklung der langfristigen Anleihezinsen genau verfolge. Sehr im Markt lagen Reiseaktien mit durchschnittlich plus 4,3 Prozent. Hier stützte, dass der Biontech-Impfstoff die Virus-Übertragung zu 90 Prozent stoppen soll. Aus Großbritannien hieß es, dass alle Erwachsenen bis Ende Juli ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten können und Ende Juni alle Beschränkungen aufgehoben sein sollen. Tagesverlierer waren der Technologiesektor (-1,9%) sowie Versorgeraktien (-1,7%). Als strategisch sinnvoll stuften die Analysten von Bernstein die Übernahme der chinesischen Apex International durch Kühne & Nagel (+2,2%) ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Unter deutlicherem Abgabedruck standen Aktien von Unternehmen mit Online-Geschäftsmodell. Der Sektor litt zum einen unter dem allgemeinen Verkaufsdruck im Technologiesektor. Im Handel wurde aber auch auf die hohen Bewertungen verwiesen. Delivery Hero gaben 6,8 Prozent nach, Zalando 6,7, Hellofresh 7,2 und Shop Apotheke 5,4 Prozent. Zooplus verloren 3,8 Prozent. Bei SAF-Holland (+4,3%) kam insbesondere die überraschend starke Marge für den operativen Gewinn gut an. Als "enttäuschend" wurden die Zahlen des UV-Spezialisten Dr. Hönle (-9,4%) eingestuft. Für Continental ging es um 2 Prozent abwärts nach der Aknkünigung über einen Ausfall der Dividende. Nach Herabstufungen sackten Varta um 10,7 Prozent ab.

XETRA-NACHBÖRSE

Delivery Hero wurden 1,0 niedriger gestellt nach einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren. Knorr-Bremse (+2,0%) berichtet über einen im vergangenen Jahr höheren Cashflow als erwartet. Stemmer Imaging gaben 0,8 Prozent nach, obwohl das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen übertroffen hatte.

USA / WALL STREET

