Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111), Europas größter Retail-Online-Broker, setzt ihren beeindruckende Wachstumskurs fort. Nachdem man für Januar 2021 einen Anstieg der Transaktionen von 200% gegenüber dem Vorjahreszeitraum melden konnte, hat man bereits Anfang Februar die Prognose für das Gesamtjahr 2021 deutlich angehoben.Ob das die letzte Erhöhung bleiben wird in diesem Jahr, ist offen. Und so überrascht es wenig, dass man auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 nun beeindruckende Zahlen - "natürlich" über den Erwartungen melden kann: Umsatz plus 98 %, EBITDA plus 139 % Die Umsatzerlöse ...

