In Frankfurt kämpft der DAX am Dienstag weiter mit der Marke von 14.000 Punkten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex leicht darunter. Schwachen Impulsen insbesondere von Seiten der amerikanischen Technologiewerte stehen eine Reihe positiver Unternehmenszahlen gegenüber. Am Abend blicken die Anleger dann gespannt in die USA, wo Fed-Chef Jerome Powell eine Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats hält. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

