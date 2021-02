Es ist so weit! Nach Jahren der vergeblichen Sanierungsversuche will adidas (WKN: A1EWWW) nun seine Tochter Reebok verkaufen. Seit der Übernahme vor etwa 15 Jahren war die Tochter praktisch ein Klotz am Bein. Seit Jahren tritt Reebok beim Umsatz auf der Stelle und bremst damit den gesamten Konzern aus. Die Übernahme von Reebok sollte im Jahr 2006 eigentlich helfen, adidas in den USA endlich erfolgreicher zu machen. Der US-Markt ist der größte Sportartikelmarkt weltweit und adidas hat dort nur einen ...

