Pressemitteilung

München, den 23.02.2021

Die erste Bildungsaktie geht an den Start:

Zeichnungsbeginn für die Aktien der International School Augsburg



Seit dem 23. Februar 2021 kann die Aktie der International School Augsburg - ISA gAG - über die Börse München gezeichnet werden. Die Aktie (WKN: A2AA1Q /ISIN: DE000A2AA1Q5) kann zum Festpreis von 12,50 Euro bis zum 9. März 2021, 12:00 Uhr, per einfachem Kaufauftrag über das Zeichnungstool der Börse München geordert werden. Die ISA strebt einen Bruttoemissionserlös von 8 Mio. Euro an, der in den geplanten Ausbau des Schulcampus und damit in die Erweiterung des Bildungskonzeptes investiert werden soll. Die Zuteilung erfolgt am Ende der Zeichnungsfrist. Die Handelsaufnahme in m:access ist für den 18. März vorgesehen.

Die Zeichnung erfolgt als Kauforder über die Depotbank mit Angabe der ISIN und dem Börsenplatz München. Wichtig bei der Erteilung dieser Kauf-Order ist, dass sie als Limitorder zum Festpreis von 12,50 Euro aufgegeben und die Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 9. März eingegeben wird. Die Abwicklung des Auftrages erfolgt courtagefrei.

Alle Informationen rund um die Zeichnungsmodalitäten und die ISA gAG gibt es auf der Website der Börse München unter www.boerse-muenchen.de/isa. Neben dem von der BaFin gebilligten Prospekt finden Sie dort ein Interview mit Marcus Wagner, dem Vorstand der ISA gAG, sowie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die ISA und deren Börsengang als Text- wie auch als Videoversion. Außerdem können Sie sich hier zu einem Investoren-Webcast am 24. Februar 2021, ab 10:00 Uhr, anmelden.





Kurzprofil International School Augsburg -ISA- gAG

Die International School Augsburg mit dem Standort Gersthofen wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum A³/Augsburg/München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache, das den akademischen Bildungsweg dieser Kinder sicherstellt und zu den international anerkannten Schulabschlüssen des IB Diploma (International Baccalaureate = anerkannte, allgemeine Hochschulreife) und des IGCSE (International Certificate of Secondary Education = anerkannte Mittlere Reife) führt. Darüber hinaus gewährleistet die Schule die lokale Integration der Kinder durch den intensiven Unterricht in der Landessprache Deutsch und den Erhalt der Muttersprache durch eine Vielzahl von Muttersprach-Unterrichtsangeboten. Zur Sicherstellung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA international renommierte Akkreditierungen erlangt: 2019 und 2012 / CIS (Council of International Schools), 2010 / IB Diploma Programme, 2009 / IB PYP (Primary Years Programme), 2008 / CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Die Schule führt in Bayern den Status als Ersatzschule in den Klassen 1-9 sowie als Ergänzungsschule in Klassen 10-12. Mit aktuell rund 325 Schülern und 90 Mitarbeitern steht die ISA heute als Mitglied der Charta der Vielfalt für kulturelle Vielfalt und setzt sich für die interkulturelle Verständigung ein.

Über m:access:

Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die mehr als 65 Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 30.000 Beschäftigte. Seit Oktober 2019 gibt es einen All Share Index der in m:access gelisteten Gesellschaften.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 24.500 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate aktuell 240.000.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.