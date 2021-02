Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten sorgt das Thema Inflation für Verunsicherung, so die Analysten der DekaBank.Erwartet werde, dass die Verbraucherpreise nach Beendigung der nationalen Corona-Stillstände weiter anziehen würden. Dazu sei gekommen, dass die Kältewelle in den USA die Rohölproduktion vorübergehend lahmgelegt habe. Das habe in der vergangenen Woche beim Ölpreis zu einem 14-Monatshoch geführt. Die auffälligsten Auswirkungen der Inflationsängste würden sich an den Anleihemärkten niederschlagen. Hier seien die Umlaufrenditen weiter angestiegen. Noch sei das Zinsniveau derart niedrig, dass der leichte Anstieg keine Bremswirkungen auf die Wirtschaft habe. Doch bei weiter steigenden Renditen könnten sich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen verschlechtern. Das würde auch die Aktienmärkte nicht kalt lassen. Diese hätten daher in Wartestellung verharrt. ...

