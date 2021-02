Am Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt wieder leicht zulegen. Nach dem jüngsten Rückschlag bis knapp über 13.800 Punkte dürfte der DAX -0,31% am Dienstag die runde Marke von 14.000 Punkten wieder ins Visier nehmen. Das "nervöse Hin und Her" setze sich fort, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das Auf und Ab am Aktienmarkt."Die Bullen schauen auf die Post-Covid-19 Zukunft, ...

