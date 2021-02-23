DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRAFT HEINZ F. 16/26 US50077LAD82 23.02.2021 HZE/EOT
KRAFT HEINZ F. 16/25 US50077LAK26 23.02.2021 HZE/EOT
KRAFT HEINZ F. 18/23 US50077LAS51 23.02.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRAFT HEINZ F. 16/26 US50077LAD82 23.02.2021 HZE/EOT
KRAFT HEINZ F. 16/25 US50077LAK26 23.02.2021 HZE/EOT
KRAFT HEINZ F. 18/23 US50077LAS51 23.02.2021 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de