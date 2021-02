DELIVERY HERO ist eigentlich kein Essenslieferant mehr, sondern ein Investor in verschiedenen Unternehmen dieser Art, direkt und indirekt, so auch bei TAKEAWAY in Holland oder in Südkorea. Das ergibt eine andere Bewertung, jedoch: 24 Mrd. € Marktwert für 0 € Gewinn bedürfen ebenfalls der Korrektur, gleichgültig wie man rechnen will.



