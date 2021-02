Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine Zwischendividende in Höhe von 0,15 US-Dollar (ca. 0,12 Euro) für das Jahr 2020 ausschütten, wie HSBC am Dienstag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 29. April 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 11. Februar 2021. Es ist die erste Dividendenzahlung seit dem dritten Quartal 2019, nachdem die Regulierungsbehörden die Banken aufgrund der Coronapandemie zu ...

