Guten Morgen, der DAX bewegt sich seit Wochen seitwärts und ist auf der Unterseite im Bereich von 13.800 Punkten durch die obere Begrenzung des alten fallenden Trendkanals unterstützt. Am Vortag ging der DAX bei 13.950 Punkten aus dem Handel und notiert am frühen Dienstagmorgen im Bereich von 13.880 Punkten. Und damit wieder unter dem 10er-EMA, was eher auf weitere Schwäche hindeutet. Solange der DAX nicht nachhaltig ...

