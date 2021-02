DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter - Warten auf Powell

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Plus am Vortag kommt der Bund-Future zurück. Der März-Kontrakt verliert 14 Ticks auf 174,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,65 Prozent und das Tagestief bei 174,37 Prozent. Umgesetzt wurden rund 50.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 134,56 Prozent.

Charttechnisch hat der Bund-Future zum start in die Woche einen "Outside-Day" geliefert. Dieser deutet für die Marktstrategen der DZ Bank darauf hin, dass sich die Bären eine Verschnaufpause gönnen. Angesichts des weiterhin bestehenden Abwärtstrends seien sie aber weiter tonangebend.

Als Highlight des Handelstages betrachtet die DZ Bank die Anhörung von US-Notenbankchef Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Der oberste Währungshüter dürfte keine Zweifel daran lassen, dass die ultraexpansive Geldpolitik noch für geraume Zeit Bestand haben wird. In diesem Zusammenhang dürfte er darauf verweisen, dass die Ziele der Notenbank bei weitem noch nicht erreicht seien.

Im Zuge der Anhörung könnten die US-Politikvertreter das nach wie vor ausstehende Fiskalpaket zur Sprache bringen. So gebe es von Seiten der Republikaner die Befürchtung, dass dieses eine Überhitzung der US-Wirtschaft herbeiführen könnte. Die Demokraten vertreten demgegenüber die Ansicht, dass die US-Wirtschaft weiteren Stimulus benötige, um auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückzukehren. Powell habe hinsichtlich dieser Thematik in den vergangenen Wochen eine klare Positionierung vermieden, so die DZ.

February 23, 2021 03:17 ET (08:17 GMT)

