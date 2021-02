AbSPACken? Nur für Profis!

Es ist die neueste Sau, die derzeit durch das globale Börsendorf getrieben wird: SPAC. Die Abkürzung steht für "Special Purpose Acquisition Company" und ist eine besondere Art von Börsenmantel, den man gerne für die Start-up-Finanzierung bzw. deren Börsengang nutzt.

US-Hype schwappt nach Europa

Bildquelle: markteinblicke.de

Nachdem in den USA im vergangenen Jahr 250 IPOs dieser Vehikel stattfanden, waren es in den ersten Wochen des Jahres 2021 bereits mehr als 100. Man sieht - das billige Geld strebt mit aller Macht an die Kapitalmärkte und sucht sich seine Wege. SPACs sind schnelle und einfache Möglichkeiten Gelder zu parken (und zu versenken). So auch in Deutschland.

