Linz (pta014/23.02.2021/09:30) - VORLÄUFIGE ZAHLEN 2020: S&T SETZT PROFITABLES UMSATZWACHSTUM TROTZ CORONA-KRISE FORT

* Umsatz steigt um 11,7% auf EUR 1.254,8 Mio. (Vj.: EUR 1.122,9 Mio.) * EBITDA wächst um rund 16% auf EUR 129,5 Mio. (Vj.: EUR 111,7 Mio.) * EPS steigen nach vorläufigen Zahlen um circa 15% * Operativer Cash-Flow erreicht mit EUR 140,8 Mio. Rekordhoch (Vj.: EUR 83,4 Mio.)

Linz, 23. Februar 2021 - Die S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Börsenkürzel: SANT) konnte sich nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2020 trotz der Covid-19 Pandemie in allen Parametern weiter verbessern: Der Umsatz stieg um 11,7% von EUR 1.122,9 Mio. auf EUR 1.254,8 Mio., wovon rund die Hälfte organisches Wachstum darstellt. Das EBITDA stieg auf EUR 129,5 Mio. (Vj.: EUR 111,7 Mio.), was einen überproportionalen Anstieg von rund 16% bedeutet. Die EBITDA-Marge beläuft sich damit voraussichtlich auf rund 10,3%. Sehr stark verlief auch das 4. Quartal mit einem Umsatz von EUR 418,4 Mio. (Vj.: 369,7 Mio.) bei einem EBITDA von EUR 45,8 Mio. (Vj.: 40,0 Mio.).

Das Ergebnis je Aktie (unverwässert) konnte nach vorläufigen Ergebnissen ebenso um rund 15% gesteigert werden. Besonders hervorzuheben ist die weitere Verbesserung beim operativen Cash-Flow, der mit rund EUR 140,8 Mio. bzw. EUR 134,7 Mio., bereinigt um den operativen Cash-Flow der in 2020 übernommenen CITYCOMP- bzw. Iskratel-Gruppe, ein neues Rekordhoch in der Geschichte der S&T AG erreichte. Dieser starke Cash-Flow ist auf die erfolgreiche Umsetzung des PEC Programmes zurück zu führen.

Die S&T AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 am 25. März 2021 veröffentlichen.

ÜBER DIE S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

