DJ bbv und Software AG beschliessen strategische Partnerschaft - bbv erweitert Dienstleistungsportfolio für Cumulocity IoT und baut Expertise in IoT aus

Luzern (pts013/23.02.2021/09:30) - Das Schweizer Software- und Beratungsunternehmen bbv Software Services AG und Software AG, Anbieter von Integrationsplattformen und IoT für Unternehmen, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich IoT beschlossen. bbv ist damit der erste Implementierungspartner für Cumulocity IoT in der Schweiz.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen bbv und Software AG können Kunden ab sofort von noch umfassenderen Dienstleistungen und Beratung im Bereich IoT profitieren: bbv bringt bereits grosse Erfahrung aus zahlreichen, erfolgreichen IoT-Projekten mit. Mit der Plattform Cumulocity IoT stellt Software AG die Basis für innovative IoT-Lösungen zur Verfügung.

Cumulocity IoT ist eine cloudbasierte, offene und skalierbare IoT-Plattform, die verschiedene Deployment-Modelle unterstützt und beispielsweise Device Connectivity und Device Management sowie weitere Komponenten für Cloud Integration und API-Management bereitstellt. Darauf basierend kann bbv spezifische IoT-Applikationen und weitere IoT-Plattformen für Kunden entwickeln.

"Mit dieser Partnerschaft bauen wir unsere Expertise- und unsere Themenführerschaft in IoT stärker aus und erweitern unser Dienstleistungsportfolio. Als erster Implementierungspartner für Cumulocity IoT in der Schweiz freuen wir uns, für unsere Kunden eine weitere Option für die Realisierung innovativer IoT-Lösungen zu bieten", so Philipp Kronenberg, CEO, bbv Software Services.

Dr. Thomas Gaugler, CHROO, bbv Software Services AG: "Mit Cumulocity IoT können wir die Fertigungstiefe für die Realisierung von IoT-Services, wie beispielsweise für die Anbindung von Devices oder für Mandantenfähigkeit verringern, und so eine stärkere Fokussierung auf Kundenvisionen und Geschäftsnutzen mit entsprechender Entwicklung spezifischer Proof-of-Concepts und Applikationen sicherstellen. Darüber hinaus bietet Cumulocity IoT für unsere Kunden einen Zugang zu einem bereits etablierten IoT-Ecosystem."

"Diese Partnerschaft ermöglicht es gemeinsamen Kunden, das ausgeprägte Beratungs- und Implementierungs-Know-how von bbv mit unserer Plattform-Expertise zu verbinden. Moderne IoT- Plattformen sind wichtige Innovationstreiber in nahezu jeder Branche geworden. Sie sind der entscheidende Faktor bei der Entwicklung neuer Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Der fortlaufende strategische Abgleich zusammen mit dem Kunden und bbv sichert die Werthaltigkeit und gleichzeitig wird ein Potenzial für das Entstehen neuer und teils auch unvorhergesehener IoT-Anwendungsfälle eröffnet. Dieses Spektrum faszinierender Anwendungsfälle bringt uns gemeinsam hervorragende Wachstumsaussichten im IoT-Markt der Schweiz", sagt Georg Berner, Managing Director Schweiz bei Software AG.

Über bbv Software Services bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. Von IoT-Systemen zu E-Commerce-Portalen, von IT-Strategie-und Innovationsberatung über Künstliche Intelligenz zu Data Science. Mit 300 Software-Ingenieuren und Beratern in der Schweiz, Deutschland, Griechenland und Vietnam stärkt bbv ihre Kunden in der digitalen Transformation von der Ideenfindung bis zum Markterfolg und das seit 25 Jahren.

Über Software AG Wir denken Integration weiter, stossen Unternehmenstransformation an und ermöglichen schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damit Unternehmen sich mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abheben können. Wir geben ihnen die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zum Edge - zu verknüpfen und zu integrieren. Wir öffnen Datensilos und machen Daten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass unsere Kunden die besten Entscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschliessen können. Die Software AG beschäftigt mehr als 4.600 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2019 einen Umsatz von 890,6 Millionen Euro.

