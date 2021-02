Der Höhenflug des Bitcoin kennt kein Halten. Am Freitag übersprang die älteste und populärste Kryptowährung erstmals die Marke von 53?000 US-Dollar. Die Zulassung eines Bitcoin-ETFs in Kanada beflügelte Spekulationen, dass ein solches Finanzprodukt demnächst auch in den USA genehmigt werden könnte.Zuvor hatten schillernde Milliardäre wie Tesla-Gründer Elon Musk, der einen kleinen Teil des Firmenvermögens in Bitcoin angelegt hat, und Microstrategy-Chef Michael Saylor, der sogar auf Pump im großen Stil in die Digital-Währung investiert, den Hype kräftig angeheizt. Bitcoin-Propagandisten wie der Analyst Timo Emden sehen die Kryptowährung denn auch bereits auf dem Weg zum Mainstream. Der Bitcoin-Höhenrausch weckt ...

