Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Euphorie der Aktieninvestoren hat zuletzt gelitten, obwohl es in den letzten Handelstagen per saldo ermutigende und mehrheitlich positiv überraschende Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks gegeben hat, so die Analysten der Helaba.Erneut habe der DAX gestern nachgegeben und die ITRAXX-Indices seien gestiegen. Von der leichten Verunsicherung hätten die Rentenmärkte profitiert, obwohl ungeachtet der unterstützenden Worte von EZB-Präsidentin Lagarde nicht von einem Befreiungsschlag gesprochen werden könne. Aufseiten der Notenbanken sei man bemüht, die Diskussionen über ein frühes Zurückfahren der Anleihekäufe gar nicht aufkommen zu lassen und so sei heute die halbjährliche Anhörung des FED-Chefs vor dem US-Kongress besonders im Blick zu behalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...