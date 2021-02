Die Plug-Power-Aktie hat bereits seit zwei Wochen mit heftigen Rücksetzern zu kämpfen. Nach einem kräftigen Rebound am Freitag war die Hoffnung auf eine Erholung groß, doch der Wert ist am gestrigen Montag erneut abgestürzt. Aus charttechnischer Sicht sieht es jetzt für den Wasserstoff-Experten kritisch aus.Noch zwischen Mitte Januar und Februar hatte die Plug-Power-Aktie eine Dreiecksformation ausgebildet, die sie nach mehreren Fehlausbrüchen am 16. Februar nach unten auflöste. Bis letzten Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...