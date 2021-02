DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Flug- und Reiseaktien steigen weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten geht auch am Dienstag weiter. Der DAX gibt um 0,5 Prozent nach auf 13.885 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 handelt ebenfalls leichter mit einem Minus von 0,3 Prozent. "Die Bullen schauen auf die Post-Covid-19 Zukunft, die Bären sehen die Risiken wie die anhaltenden Lockdowns und die steigenden Zinsen", fasst QC Partners die Stimmungslage zusammen.

Eine sehr negative Vorlage gibt es für den schon am Vortag schwachen Technologiesektor. Der technologielastige Nasdaq-Index sackte um 2,5 Prozent ab, nachdem der jüngste Anstieg der Renditen vor dem Hintergrund steigender Inflationserwartungen die hohen Bewertungen vieler Technologieaktien in den Blickpunkt gerückt hat. Der Subindex der Technologieaktien verliert 1,6 Prozent und ist das Schlusslicht.

Die US-Zehnjahresrendite liegt aktuell bei 1,36 Prozent. Anfang Februar waren es noch knapp über 1 Prozent. Zudem ist von einer Sektorrotation in zyklischere Branchen zu hören angesichts der allgemein erwarteten Konjunkturerholung.

Erneut stark unter Druck stehen Aktien von Unternehmen, die in der Corona-Pandemie besonders profitiert hatten. Delivery Hero verlieren 3,0, Just Eat Takeaway 1,9, Hellofresh 5,3, Zalando 3,8 oder Zooplus 3,7 Prozent.

Kräftige Kursgewinne verzeichnen dagegen erneut Aktien von Fluglinien, nachdem die Branchenwerte bereits am Montag in den USA stark gelaufen waren. Lufthansa steigen um 5,3, Air France um 4,3 und IAG sogar um 6,8 Prozent. Auch für Reiseanbieter wie Tui (+7%) oder On the Beach (+11,4%) geht es erneut stark nach oben. Auslöser der Rally war laut Marktteilnehmern am Vorabend eine sektorweite "Buy"-Empfehlung durch die Deutsche Bank.

Analyst Michael Linenberg habe auf die Abschwächung der Coronakrise verwiesen, alle Parameter wie Impfungen, Ansteckungsraten etc wiesen in die richtige Richtung. Der Sektorindex der europäischen Reise und Freizeitaktien, der am Vortag bereits um über 4 Prozent sehr stark gestiegen war, legt um weitere 1,5 Prozent zu.

Geschäftszahlen bewegen eher wenig - Ausnahme Rational

Im Fokus steht bei den Einzelaktien weiter die Berichtssaison. Covestro (+0,8%) hat nach einer Aufholjagd im Schlussquartal die in der Corona-Krise verlorenen Gewinne teilweise wieder aufgeholt. Der Werkstoffhersteller verdiente operativ 1,472 Milliarden Euro - 8,2 Prozent weniger als 2019. Damit wurden die Analystenerwartungen und die eigene Prognose erfüllt. Für 2021 peilt das Unternehmen Ergebniszahlen über dem Vor-Pandemie-Niveau an. Für die Aktie

Fresenius und FMC liegen wenig verändert. Der Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialyse-Tochter wollen ihren Aktionären ungeachtet der eingetrübten Aussichten für das laufende Jahr eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen.

Heidelbergcement (-2,0%) hat 2020 bei deutlich rückläufigem Umsatz operativ mehr verdient als im Jahr vor der Corona-Krise. Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertages ist die Bauwirtschaft bisher zwar gut durch die Krise gekommen, doch trübt sich die Stimmung nun auch auf dem Bau ein. Ein Drittel der Unternehmen rechnet demnach in den kommenden zwölf Monaten mit Geschäftsrückgängen, nur 9 Prozent erwarten Zuwächse.

Für Rational geht es um fast 10 Prozent abwärts. Der Großküchenausrüster geht davon aus, bei Absatz und Umsatz im laufenden Jahr nur ein leichtes Wachstum erzielen zu können.

HSBC verlieren 2 Prozent. Laut den Analysten von Jefferies stellen sich die Nettozinseinnahmen im vierten Quartal besser dar, allerdings haben Technologieausgaben und die Vergleichsbasis dazu geführt haben, dass die Kostenziele verfehlt wurden. Die künftige Ausschüttung von 40 bis 55 Prozent scheine sich derweil mit den Markterwartungen zu decken.

