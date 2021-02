SFC Energy: Ehrgeizige Wachstumsziele

Für die Aktie von SFC Energy AG (WKN: 756857 / ISIN: DE0007568578) ging es in den vergangenen Jahren steil nach oben, wobei zuletzt ein Dreizehnjahreshoch markiert worden ist. Und die Chancen stehen bestens, dass hier schon in Kürze neue Rekordhochs verzeichnet werden, denn der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen kann immer wieder mit guten Nachrichten aufwarten.

Nachdem SFC Energy Mitte Januar bekanntgab, einen bedeutenden Großauftrag in Japan an Land gezogen zu haben, wurden in der vergangenen Woche überraschend starke Geschäftszahlen und ein sehr erfreulicher Ausblick für 2021 präsentiert. Zwar konnte sich auch SFC Energy nicht gänzlich den Auswirkungen der Corona-Krise entziehen, doch mit einem 2020er-Umsatzminus (nach vorläufigen Zahlen) von neun Prozent auf 53,2 Mio. Euro fiel der Einbruch vergleichsweise moderat aus. Dabei stand ein bereinigter Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,9 Mio. Euro zu Buche, nach 3,6 Mio. Euro im Vorjahr.

