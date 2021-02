Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 21. Februar 2021 haben GenScript ProBio und SunRock Biopharma, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Therapeutika, die auf Krebs zielen, fokussiert, eine Zusammenarbeit angekündigt, die die präklinische Entdeckung bis zur großtechnischen GMP-Herstellung für SunRocks therapeutische CCR9-Antikörper-Kandidaten umfasst. GenScript ProBio wird SunRock Biopharma eine One-Stop-Lösung von Antikörper-Entdeckung, Zelllinien-Entwicklung, Prozess-Entwicklung bis zu GMP-Arzneimittelsubstanz- und Arzneimittel-Produktionsservices anbieten.Durch die Nutzung sich ergänzender Stärken und Fähigkeiten engagieren sich die Parteien für die Forschung und Entwicklung, die Entwicklung von Herstellungsprozessen, NMPA, FDA & EMA IND-Einreichungen von therapeutischen CCR9-Antikörpern, um eine schnelle Entwicklung neuartiger Antikörpertherapeutika zu erreichen.CCR9 ist ein neuartiges therapeutisches Ziel, das bei hochaggressivem Krebs exprimiert wird. Es ist mit erhöhtem metastasierendem Potenzial und Tumor-Chemoresistenz assoziiert. Dieses Programm wird neue Behandlungsformate mit innovativen monoklonalen Antikörpermedikamenten bei verschiedenen Blutneoplasien und soliden Tumoren mit einem hohen ungedeckten klinischen Bedarf ermöglichen, wie z.B. bei der akuten lymphatischen Leukämie der T-Zellen oder beim Bauchspeicheldrüsenkrebs."Die Zusammenarbeit mit GenScript ProBio und der Zugang zu ihren ausgezeichneten Produktionsmethoden wird uns ermöglichen, die Lieferung unseres Antikörpers an Patienten, die neue Behandlungsansätze brauchen, zu beschleunigen. Unser Ziel ist es, im Juni 2022 mit klinischen Studien zu beginnen, und die Zusammenarbeit mit einem relevanten Partner wie GenScript ProBio wird der Schlüssel zum Erreichen unseres Ziels sein", sagte Juan Buela, General Manager von SunRock."Wir freuen uns, mit SunRock Biopharma zusammenzuarbeiten, um das präklinische Programm für den therapeutischen Antikörper CCR9 zu beschleunigen. Innovation durch Kollaboration ist GenScript ProBios Vision. GenScript ProBio wird SunRock Biopharma erleichtern, ihre innovative Antikörper-Produktpipeline zu erweitern. Engagiert für 'Bereitstellung von Best-in-Class-Qualität für und Dienst an den Interessen der Kunden', arbeitet GenScript ProBio, um die pharmazeutische Transformation zu beschleunigen. Durch die Zusammenarbeit werden wir die Landschaft der differenzierten Immuntherapie der nächsten Generation für Krebserkrankungen erforschen und gestalten. Mit unserer Erfahrung in CMC- und GMP-Herstellungsservices zusammen mit der Unterstützung von SunRock Biopharma, einem innovativen biopharmazeutischen Unternehmen, erwarten wir, dass mehr Patienten von besseren Behandlungen profitieren werden", sagte Dr. Brian Min, CEO von GenScript ProBio.Informationen zu SunRock BiopharmaSunRock ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von hochentwickelten therapeutischen Antikörpern, bispezifischen Antikörpern und bifunktionalen Antikörpern zur Behandlung verschiedener, bisher unheilbarer Krebsarten konzentriert.Seit der Gründung im Jahr 2014 hat SunRock eine umfassende Pipeline mit hochinnovativen Molekülen entwickelt. Sieben therapeutische Antikörper, bispezifische Antikörper und bifunktionale Antikörper haben bereits eine sehr hohe Wirksamkeit und Sicherheit in murinen Modellen von T-ALL, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Rituximab-resistentem Dickdarmkrebs und anderen schwer behandelbaren Tumoren gezeigt.Derzeit konzentrieren sich die Bemühungen von SunRock hauptsächlich auf die Entwicklung von Anti-CCR9-Antikörpern, einem neuartigen therapeutischen Zielmolekül gegen akute lymphoblastische Leukämie T und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Außerdem entwickelt SunRock therapeutische bispezifische und bifunktionale Anti-HER3-Antikörper gegen verschiedene Arten von invasiven soliden Tumoren.Informationen zu GenScript ProBioGenScript ProBio ist das bio-pharmazeutische CDMO-Segment von GenScript Biotech Corporation (Aktiencode: 1548.HK), die globale Biotechnologie-Gruppe, bietet proaktiv einen End-to-End-Service von der Arzneimittelentdeckung bis zur Vermarktung mit professionellen Lösungen und effizienten Prozessen, um die Arzneimittelentwicklung für Kunden zu beschleunigen.https://www.genscriptprobio.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1325849/GENSCRIPT__Logo.jpgPressekontakt:Qianqian Yang+86-25-58897288Original-Content von: GenScript ProBio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153440/4845686