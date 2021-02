Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Appian-Kunden können mit der neuen Version der Low-Code-Automatisierungsplattform Apps und Workflows mit Low-Code RPA, Low-Code-Daten und nativer intelligenter Dokumentenverarbeitung noch schneller erstellenAppian (NASDAQ: APPN) wurde als 2021 Gartner Peer Insights Customers' Choice für Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) ernannt. Appian ist der einzige Anbieter, der diese Auszeichnung in den Kategorien Global Enterprises ($10B+ USD), Large Enterprises, North America und Financial Services erhalten hat.Gartner Peer Insights bietet Feedback und Bewertungen von Anwendern, die Erfahrungen mit dem Kauf, der Implementierung und/oder der Nutzung von Low-Code-Anwendungsplattformen haben.Um sich laut Gartner "für die Auszeichnung 'Customers' Choice' zu qualifizieren, müssen Anbieter ein Produkt bereitstellen, das in diesem Markt bei Gartner Peer Insights gelistet ist und eine Gesamtbewertung (auf Basis von 5 Sternen) erreicht, die mit der durchschnittlichen Bewertung für diesen Markt entweder übereinstimmt oder höher ist. Anbieter müssen weiterhin 50 oder mehr qualifizierte veröffentlichte Kundenrezensionen während des einjährigen Einreichungszeitraums erhalten."Zum 31. Dezember 2020 hatte Appian die höchste Anzahl von Bewertungen bei Gartner Peer Insights für den LCAP-Markt: 109 Bewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 5. Hier finden Sie den aktuellen Februar 2021 "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platform"-Report.Eine Auswahl von Appian-Nutzerbewertungen, die in den vergangenen zwölf Monaten eingereicht wurden:"Schnelle Marktreife und Wertrealisierung - Appian in aller Kürze!"- Technology Professional in der Finanzbranche [Rezension lesen]"Leistungsstarke Low-Code-Plattform mit großem Zukunftspotenzial."- Solution Delivery Manager in der Gesundheitsbranche [Testbericht lesen]"Perfektes Tool für schnelle Entwicklung."- Appian-Entwickler in der Transportbranche [Review lesen]"Fantastische Erfahrung mit der Low-Code-Plattform von Appian!"- Senior Business Process Engineer in der Finanzbranche [Rezension lesen]Die neueste Version von Appian: Kundenerfolg dank Low-Code-AutomatisierungWeiterhin kündigt Appian auch eine neue Version der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform an. Sie bietet eine Vielzahl neuer Funktionen, mit denen Kunden einfacher denn je Apps und Arbeitsprozesse erstellen können. Darüber hinaus lassen sich Menschen, Technologien und Daten in einem einzigen Workflow kombinieren.Die neue Version von Appian ist im März 2021 verfügbar und umfasst:- Low-Code RPA- Leistungsstarke Bots, die mit Low-Code erstellt werden können.Repetitive Aufgaben lassen sich mit Bots automatisieren, dieComputer Vision nutzen, um plattformübergreifend und inCitrix-Umgebungen zu arbeiten. RPA lässt sich über die gesamteBelegschaft hinweg vereinheitlichen und im gesamten Unternehmenskalieren - ohne komplexe Programmierung.- Low-Code-Daten- Unternehmensdaten werden innerhalb von Appian vereinheitlicht, umumfangreiche Anwendungen zu erstellen. Ansprechende undinteraktive Datenvisualisierungen ermöglichen eine intelligentereEntscheidungsfindung.- Verbesserte intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP))- Optische Zeichenerkennung wird durch die Nutzung vonKI-Funktionalitäten erweitert, um große Mengen von Dokumentenpräzise zu verarbeiten - ohne, dass menschliches Eingreifennotwendig ist. Mitarbeiter sind Teil der Prozesse. Sie bearbeitenAusnahmefälle und trainieren Maschine Learning Engineskontinuierlich, um sie weiter zu verbessern.- DevSecOps:- Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, um Updates für Applikationenschnell zu erstellen und zu implementieren. Die Arbeit vonEntwicklern in Appian lässt sich nun mit Ticket- undProblemverfolgungstools wie Jira verknüpfen. Appian Cloud ist nunauch nach ISO 27017 und ISO 27018 zertifiziert. Diese neuenZertifizierungen sind international anerkannte Standards, diezusätzliche Kontrollen für Cloud-spezifische Sicherheitsrisikenbieten."Appian setzt seinen Weg weiter fort, die Entwicklung, Skalierung, Aktualisierung und Nutzung leistungsstarker Unternehmensanwendungen und Automatisierungslösungen zu vereinfachen", so Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer bei Appian. "Wir sind der Meinung, dass die Fähigkeiten unserer Plattform, kombiniert mit branchenführenden Angeboten wie der Appian-Garantie, die Endanwendererfahrungen bietet, die uns zu einem Gartner Peer Insights Customers' Choice machen."Um die neueste Version von Appian selbst zu testen, registrieren Sie sich für eine kostenlose Version unter de.appian.com/platform/free-trial/.HaftungsausschlussGartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektiven Meinungen einzelner Anwenderbewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewandt wurden. Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektiven Meinungen einzelner Anwenderbewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewandt wurden. Sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften, noch stellen sie eine Empfehlung dar.