Stavenhagen (ots) - Am 1. März 2021 startet die neue Hey Clay-Sammelaktion in allen Netto-Märkten: Für 15 Euro Einkaufswert bekommen die Netto-Kunden ein Päckchen dieser besonderen Knete gratis. Insgesamt gibt es 18 kunterbunte Farben zum Sammeln. Die Hey Clay Knete lässt sich wie gewohnt weich kneten und zu tollen Figuren formen. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden an der Luft ist sie fest und stabil.Tolle Knet-Inspirationen gibt es in einer App oder im 'Buch der Ideen', welches man käuflich erwerben kann. Zum Beispiel Ideen zu unserer bunten Obst- und Gemüsewelt: Ihr findet hier Anleitungen für die frechen Figuren Pfläumli Pflaume, Radiesel Radieschen, Brokkolina Brokkoli, die coole Karlrotte oder Herrn Banane. Schritt für Schritt wird erklärt, wie diese spaßigen Helden gestaltet werden können. Aber natürlich sind eurer eigenen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Individuelle Kreationen können nach Lust und Laune erstellt werden und durch einfache Trocknung haltbar gemacht werden.Bei Netto gibt es zusätzlich zu der kostenlosen* Knete auch weitere Hey Clay Produkte zu kaufen: Eine Tüte Extra-Knete für 0,50 Euro, eine Knet-Box mit allen 18 Farben für 9,99 Euro und eine Sammelbox zur Aufbewahrung mit passendem Modellierwerkzeug für 2,99 Euro.Wir freuen uns auf eure Ideen und die tollen Knet-Figuren!*1 Sammeltüte gratis pro 15 Euro Einkaufswert. In allen teilnehmenden Märkten bis zum 24. April 2021 - solange der Vorrat reicht.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/4845712