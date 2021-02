DJ CNT setzt verstärkt auf Cloud-Lösungen - Umsatzsprung mit Fokus auf CRM/CX, HR und Spend Management

Wien/Mainz (pts018/23.02.2021/10:10) - Die Wiener SAP-Beratung CNT Management Consulting AG will ihren Fokus auf Cloud-Lösungen weiter ausbauen. CNT folgt damit der globalen SAP-Strategie, Kunden bei der Optimierung und Auslagerung ihres gesamtem ECO-Systems in externe Rechenzentren zu unterstützen. Das Unternehmen konnte mit dem neuen Schwerpunkt seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 67 Mio. Euro (+22,9 %) steigern. http://www.cnt-online.com

Cloud-Services, also externe Datenspeicher und IT-Leistungen, werden immer beliebter, da sie mittlerweile für nahezu alle Geschäftsprozesse herangezogen und genutzt werden können. Von Vorteil dabei ist die Abrechnung, oft verbrauchsbasiert oder im Abonnement, und die Servicequalität. Dabei lernen traditionelle Konzerne von den Erfahrungen junger, aufstrebender Unternehmen, die ihre IT-Prozesse gleich auslagern, um rascher und flexibler auf dem Markt agieren zu können.

Besonders beliebt bei cloud-affinen Unternehmen war schon bisher der gesamte marketinggetriebene Komplex des Kundenmanagements, also CRM und Customer Experience, E-Commerce und Vertriebsservices. In letzter Zeit haben aber auch Personalmanagement (Human Capital Management vom Recruiting über die Planung bis zur Gehaltsabrechnung) und Lieferantenmanagement (von der Ausschreibung über die Beschaffung bis zur Auftragsabwicklung) zugelegt. Immer mehr dieser Prozesse werden über intelligente SAP-Lösungen in die "Wolke" geschoben.

"Cloud-Services sind eine ideale Ergänzung zur neuen SAP-Software-Generation S/4HANA", schwärmt CNT-Vorstand Andreas Dörner. "Sie unterstützen Services und Technologien wie externe Datenbanken, Machine Learning und Predictive Analytics Methoden oder auch Blockchains." Durch Cloud-Plattformen sind Unternehmen aber vor allem in der Lage, schnell auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren und in kurzer Zeit geeignete Lösungen umzusetzen, ohne auf ihre oft behäbigen eigenen IT-Landschaften Rücksicht nehmen zu müssen.

Da die SAP Cloud-Services einfach über das Internet abgewickelt werden, lassen sich Benutzer, Geräte und Prozesse an beliebigen Orten mit den gewünschten Anwendungen und Daten verbinden - zum Beispiel über Mobilfunkgeräte, Web-Oberflächen oder auch individuelle Userinterfaces. Die Leistungen der SAP-Cloud sind dabei flexibel skalierbar und rasch angepasst. Zusätzlich stehen Unternehmen bereits über 1000 ausgereifte, entwickelte Apps von SAP und seinen Partnern zu Verfügung.

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 290 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com

