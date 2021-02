Nach der starken Präsentation von Finanzvorstand Muhamad Chahrour Anfang Februar (HIER) legt der Discountbroker flatexDEGIRO nun nach - und zwar in Form eines ersten Überblicks zu den Zahlen für 2020. Und die fallen erwartungsgemäß richtig gut aus: Bei nahezu auf das Doppelte gestiegenen Umsatzerlösen von 261 Mio. Euro macht das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: flatexDEGIRO, Dr. Hönle appeared first on Boersengefluester.

