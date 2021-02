Pfeiffer Vacuum: Bereit für eine Wachstumsbeschleunigung

Im Vorjahr mussten Aktionäre von Pfeiffer Vacuum (WKN: 691660 / ISIN: DE0006916604) den Gürtel bei der Dividende wegen COVID-19 enger schnallen. Dafür werden sie nun entlohnt. Die Ausschüttung für 2020 soll überraschend deutlich ansteigen.

Sehr großzügig

Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie wütete waren die Unsicherheiten groß. Daher hielt man sich auch beim Spezialisten für Vakuumpumpensysteme bzw. -komponenten in Sachen Ausschüttung zurück. Damals wurde die Dividende um fast 46 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie gesenkt.

Jetzt steigt sie wieder kräftig auf 1,60 Euro je Aktie an. Als Begründung führte das Management des SDAX- und TecDAX-Konzerns unter anderem die solide Liquiditätssituation von Pfeiffer Vacuum in 2020 an. Damit zeigt das Unternehmen, dass es die Folgen des Coronavirus relativ gut meistern konnte.

Bildquelle: Pressebild Pfeiffer Vacuum

Hohe Investitionen

Mitte Januar hatte Pfeiffer Vacuum bereits einige Eckdaten zum Geschäftsjahr präsentiert. Die nun vorgelegten genaueren Zahlen zeigten eine noch bessere Performance auf der Umsatzseite. Für das Gesamtjahr wurden im Januar noch Erlöse in Höhe von 616 Mio. Euro prognostiziert. Nun wurden die konzernweiten Umsatzerlöse mit 618,7 Mio. Euro angegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...