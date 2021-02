DJ Luftfilter gegen Corona-Virus in der Schule - NÖ Volksschule Hainfeld testet Wirksamkeit von neuer Technologie

Hainfeld (pts020/23.02.2021/10:30) - Während andernorts noch heftig über notwendige Schutzmaßnahmen in den Schulen diskutiert wird, geht der Bürgermeister von Hainfeld in Niederösterreich, Albert Pitterle (SPÖ), jetzt gegen das Corona-Virus in die Offensive. Mit einer dreiwöchtigen Feldstudie will Pitterle herausfinden, ob die umweltfreundliche Nassfiltertechnologie des austro-amerikanischen Filterherstellers Dexwet Filters die Raumluft in der Volksschulklasse eklatant verbessern kann. Das Video zum laufenden Experiment ist jetzt via YouTube abrufbar: https://youtu.be/ sIg98XXhA3Y

Die Messungen der Luftqualität in der Volksschulklasse 1a von Prof. Romina Wais werden vom bekannten Raumluftexperten Prof. Peter Tappler und dem Institut für Innenraumanalytik begleitet. Bürgermeister Albert Pitterle ist der erste, der die Filter in seiner Gemeinde einsetzen will und hier insbesondere in Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden mit Parteienverkehr. Pitterle ebenso wie Volksschuldirektorin Herta Smetana wollen Sicherheit für Kinder und Lehrer*innen, damit der Schulbetrieb wieder normal funktionieren kann.

Die geräusch- und geruchlose Filtertechnologie von Dexwet Filters kommt in Form von Heizkörperfiltern aus beschichtetem Kunststoff mit Haftmagneten zum Einsatz und funktioniert durch die gewöhnliche Luftkonvektion, also ohne Strom, chemische Mittel oder mechanische Geräte über die bloße Umwälzung von kalt-warmer Luft. Die innovative Filterlösung wurde mit AWS-Mitteln des österreichischen Steuerzahlers finanziert und ist seit zwei Jahren im Handel erhältlich. Das Unternehmen bereitet soeben den Eintritt in den US-Markt vor.

Über Dexwet: True Filter Solutions Dexwet ist ein österreichisch-amerikanisches Technologieunternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung seiner patentierten Nassfiltertechnologie. Dexwet Filter sind langlebig, hochwertig und können wiederaufbereitet und wiederverwendet werden. Die Filter bieten ein breites Spektrum maßgeschneiderter Lösungen für Partikelgrößen von Grobstaub bis hin zu Ultrafeinstaub. Insbesondere für Allergiker, Astmathiker und Personen mit sensiblen Atemwegen bietet Dexwet effektive Lösungen, die für saubere Atemluft zuhause und bei der Arbeit sorgt.

IBO Innenraumanalytik OG Das Institut für Innenraumanalytik besteht aus Umweltanalytikern, Medizinern, Chemikern und Bausachverständigen und ist mit über 25 Jahren Erfahrung und modernsten Messtechnik-Methoden ein kompetenter Ansprechpartner für die Beratung, Messung und Sanierung im Bereich Schadstoffe in Innenräumen. Peter Tappler ist gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Innenraumluft und Bauchemie, leitet den "Arbeitskreis Innenraumluft" des Umweltministeriums und betreut das Informationsportal http://www.raumluft.org . Institut für Innenraumanalytik: http:// www.innenraumanalytik.at

