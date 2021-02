Spotify erhöht die Klangqualität und will demnächst erstmals verlustfreies Musik-Streaming anbieten. Damit folgt der schwedische Marktführer dem Vorbild einiger seiner Konkurrenten. Mit 345 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ist Spotify die Nummer 1 im Musik-Streaming-Segment. In Sachen Audioqualität hatten die Schweden bislang allerdings keine Spitzenposition. Auf den Desktop- und Mobile-Apps erreicht Spotify nur eine maximale Bitrate von 320 kbit/s. In Zukunft will man unter dem Namen Spotify Hifi jedoch auch verlustfreie Streams in CD-Qualität anbieten. Das würde einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...