Hannover (www.anleihencheck.de) - Die noch vorläufigen realen japanischen BIP-Zahlen für das 4. Quartal haben fast alle interessierten Beobachter mit einem Anstieg um beachtliche 3,0 Q/Q positiv überraschen können, so die Analysten der Nord LB.Nach dem starken Zuwachs der ökonomischen Aktivität im 3. Quartal sei zum Abschluss des Jahres 2020 mit einem verringerten Tempo beim Wirtschaftswachstum zu rechnen gewesen; diese grundsätzlich vorhersehbare Abschwächung der Dynamisierung der Erholung der Ökonomie des Landes habe sich nun im Vergleich zu den an den Finanzmärkten eigepreisten Erwartungen als weniger ausgeprägt erwiesen. Zum Start des neuen Jahres werde der aufgrund der Coronavirus-Krise ausgerufene Notstand das Wirtschaftswachstum im Land der aufgehenden Sonne ohne jeden Zweifel in gewissem Umfang belasten. Anfang März sollten diese Maßnahmen im Kampf gegen das Virus dann aber wohl enden können, was der Wirtschaft Japans natürlich helfen werde. ...

