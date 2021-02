Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Begeisterung zum Jahresende habe der Realität einer weltweiten Impfkampagne weichen müssen. Künftige Marktzulassungen von Impfstoffen würden zwar das Angebot erhöhen, doch würden derzeit logistische Probleme die Begeisterung des Marktes dämpfen. Nicht zu vergessen die mutierenden und geografischen Varianten des Virus, was bewirke, dass sich der erwartete Aufschwung der Weltwirtschaft verzögere. Auch die Befürchtungen neuer Lockdowns hätten die Märkte belastet. Zum ersten Mal in weniger als einem Jahr seien in China neue Fälle aufgetreten. ...

